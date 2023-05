Inter, ieri aria di elettrica felicità: questo il messaggio. Inzaghi? La cosa più bella…

"A partita finita da un pezzo, c’era ancora gente che sciamava cantando attorno a San Siro, mentre molti giocatori erano rientrati sul prato per fare due tiri con i loro bimbi. C’era un’aria di elettrica felicità, quell’elettrica felicità che non ti si stacca di dosso quando vorresti che le partite non finissero mai, da quanto belle sono e da quante emozioni lasciano in circolo.