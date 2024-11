Inter-Arsenal quasi da tutto esaurito: il numero degli spettatori al Meazza

Tantissimi i tifosi arrivati al Meazza per la sfida di Champions League contro i Gunners

A San Siro si gioca Inter-Arsenal e i tifosi nerazzurri vogliono esserci nella sfida di Champions che precede un altro scontro importante, quello di vertice contro il Napoli di Conte. Le presenze allo stadio raccontano di sostenitori nerazzurri che vogliono spingere la squadra nerazzurra in una serata che, anche se presentata come quella meno attesa tra le due, è pur sempre uno scontro diretto per il passaggio alla fase successiva della Coppa.