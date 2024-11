È una settimana importantissima per l'Inter e anche se c'è chi sostiene che l'impegno con l'Arsenal sia meno atteso di quello contro il Napoli, lo scontro contro la formazione inglese è uno scontro diretto per la Champions e sarà un match pieno di emozioni. D'altronde i tifosi nerazzurri arrivano dall'uno a zero contro il Venezia. La sfida sembrava sulla carta non dover regalare troppe preoccupazioni agli interisti ma è stato in realtà un incontro vissuto in apnea fino all'ultimo minuto.