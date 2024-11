FCIN1908 / Inter-Arsenal, ecco la formazione definitiva scelta da Inzaghi

Inzaghi ha preso le sue decisioni per la sfida di questa sera contro gli uomini di Arteta

Inzaghi riparte da Calhanoglu . Il calciatore, che è tornato a fare uno spezzone di gare con il Venezia dopo l'infortunio rimediato contro la Roma e aveva saltato la sfida contro i Young Boys, torna titolare in Champions nella gara contro l'Arsenal che si giocherà questa sera a Milano alle 21. In occasione della sfida di San Siro FCINTER1908.IT ha raccolto delle indiscrezioni sulle scelte di mister Inzaghi.

Il tecnico nerazzurro, con Bastoninon al meglio, dovrebbe scegliere Bisseck al suo posto dal primo minuto. Barella, anche in vista di Inter-Napoli, destinato a partire dalla panchina e in mezzo al campo, insieme al turco che si riprende il suo posto, ci saranno Frattesi e Zielinski. Darmian dovrebbe dare qualche minuto di respiro a Dimarco e giocherà lui sulla sinistra mentre a destra giocherà Dumfries.