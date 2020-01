In attesa dei futuri trionfi, c’è un’Inter vincente del passato che si è ritrovata in… Argentina. Esteban Cambiasso, Diego Milito e Javier Zanetti si sono ritrovati a Buonos Aires insieme alle rispettive mogli per un asado dal sapore interista. I tre eroi del Triplete rinnovano la loro amicizia e soprattutto la loro passione per i colori nerazzurri.