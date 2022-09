Inter, GdS: “Asllani finora ha visto il campo col binocolo: c’è una criticità”

Fin qui, il vice-Brozovic ha trovato meno spazio del previsto in casa Inter. Kristjan Asllani è arrivato dall’Empoli in estate per colmare una lacuna della rosa nerazzurra, ma finora ha giocato meno di 25 minuti in 5 partite. Ecco quanto evidenziato da La Gazzetta dello Sport sul baby regista alla vigilia della sfida contro il Bayern Monaco.

“Il campo il classe 2002 lo ha visto con il binocolo: due assaggi del Giuseppe Meazza, 6 minuti contro lo Spezia e 18 con la Cremonese. E pensare che le ottime cose mostrate in questi due mesi hanno indotto Inzaghi a considerarlo anche come mezzala: una suggestione, finora, nulla di più. Per Asllani la criticità non è il fisico come per Mkhitaryan, ma l'inesperienza. Vent'anni sono pochi per prendersi subito l'Inter? Di certo serve tempo e un po' di gavetta e Inzaghi sta ancora aspettando per gettarlo nella mischia, complice il ruolo fondamentale di Brozovic e una squadra ancora da collaudare. A onor del vero, la seconda parte di precampionato non è stata memorabile per Asllani: due errori sanguinosi in amichevole contro il Villarreal hanno forse fatto tirare il freno a mano all'allenatore. Un suo utilizzo contro il Bayern Monaco è quantomeno improbabile, intanto lui continua a lavorare duro rendersi pronto all'ora X. Prima, però, dovrà passare da un po' di minutaggio da subentrato per accelerare il processo di adattamento. E qualcuno comincerà a prendersi almeno mezza partita di riposo”, si legge.