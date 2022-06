Inter-Asllani, incontro con l’Empoli: si chiude. TS: “Col Genoa si parla di…”

Il club nerazzurro è a lavoro su più fronti per rinforzare la rosa di Inzaghi prima del 6 luglio, l'inizio del ritir

Nella giornata di domani - come rivela Tuttosport -, l'Inter incontrerà il club toscano per chiudere la trattativa e portare il calciatore - considerato il profilo ideale per il ruolo di vice Brozovic - alla corte di Simone Inzaghi.