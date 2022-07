Inter, non solo Lukaku: “Asllani ha impressionato subito un’altra persona a Milano”

Kristjan Asllani non ha impressionato solo Lukaku nel giorno del suo arrivo in casa Inter. Lo svela gianlucadimarzio.com

Romelu Lukaku presentatore speciale di casa Inter. Lo ha fatto per il nuovo acquisto Kristjan Asllani , che ha svolto le visite mediche in contemporanea col belga. Ma Lukaku non è l’unico a Milano a essere stato impressionato dal baby regista. Lo svela gianlucadimarzio.com.

“A rimanere impressionati, a Milano, dopo avergli parlato, sono stati in due. E non proprio due qualsiasi: Piero Ausilio e Romelu Lukaku. "Ha una mentalità pazzesca" ha detto l’attaccante che ha sostenuto le visite mediche con lui. "Sembra un ventisettenne, ma ha solo vent’anni". E poi Ausilio: "Ma tu sei veramente così?". Ecco: il colloquio era stato quasi un monologo. Ma non di Asllani: ha parlato quasi sempre il direttore sportivo. Il ragazzo ascoltava, sguardo fisso e concentrato. Come a voler dire: "Qui io devo solo imparare””, si legge.