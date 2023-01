TS – Inter, Asllani non si muove. Il club ha notato con piacere…

Il focus dal quotidiano torinese a proposito del centrocampista arrivato in nerazzurro la scorsa estate

Kristjan Asllani prosegue il suo percorso di crescita all'Inter. Il centrocampista spera di scendere in campo più possibile, magari a partire da stasera contro l'Empoli sua ex squadra, ma resta soddisfatto di essere alla corte di Simone Inzaghi.

TuttoSport oggi sottolinea: "Anche questa sera sembra favorito l’ex milanista Calhanoglu per partire dall’inizio, con il numero 14 pronto a dare il cambio a partita in corso visto che gli inamovibili di Inzaghi hanno bisogno di dosare le energie dopo il tour de force delle ultime tre settimane. Nessun dubbio sulla permanenza di Asllani: non sono previsti movimenti a gennaio. Il club ha fiducia nel giovane talento. Vengono seguiti con piacere suoi i miglioramenti: la prova col Verona è stata considerata positiva. Asllani a parte, sono tanti gli affari tra Inter e Empoli negli ultimi anni".