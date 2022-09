Inter, Asllani scalpita: prima da titolare contro il vecchio mito Mourinho

La lunga attesa sta per terminare. Per Kristjan Asllani si avvicina il debutto da titolare. Dopo aver raccolto appena 29 minuti totali nelle prime 9 gare della stagione, il 20enne centrocampista albanese ex Empoli si appresta a esordire dal 1' con l'Inter.

Complice la squalifica di Brozovic, sarà lui - salvo colpi di scena - il regista dei nerazzurri in occasione della sfida dell'1 ottobre contro la Roma. Non uno scenario e un avversario qualunque.

"San Siro strapieno di entusiasmo, ma pure tendente al fischio. [...] Quel Mou che quando aveva 10 anni fece piangere di gioia l’interista Kristjan per le strade del suo paesello in provincia di Pisa, Buti. [...] La temperatura attorno alla squadra si è fatta incandescente, servirà calma e sangue freddo per uscire dalla crisi, come hanno ribaditi ieri i dirigenti in processione ad Appiano Gentile".