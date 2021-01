Inter, Cruciani: “Unico che verrebbe cacciato a pedate senza scudetto sarebbe Conte”

«Dei cinque allenatori che possono vincere lo scudetto, l’unico che verrebbe preso a pedate nel sedere, per usare un eufemismo è Conte. Pirlo non è obbligato a vincerlo. Fonseca figuriamoci, Pioli anche no. L’unica persona, per il monte ingaggi, per una serie di motivi, quasi obbligato anche per l’eliminazione della Champions, a vincere lo scudetto è Antonio Conte». Queste le parole di Cruciani rispetto alle aspettative sull’Inter e sulla possibilità di vincere il titolo. E sulla prossima partita tra i nerazzurri e la Juventus ha aggiunto: «Questa partita è importante solo se vince l’Inter, il resto non conta».

(Fonte: Tiki Taka)