Tentativo dell’Inter per Thomas Partey. Secondo quanto riferisce TuttoMercatoWeb, il club nerazzurro ha proposto all’Atletico Madrid uno scambio con Marcelo Brozovic. No secco dei Colchoneros, che non vogliono privarsi del mediano ghanese classe 1993.

Fissato il prezzo di Thomas: l’Atletico Madrid non lascerà partire il calciatore per meno di 50 milioni di euro, cifra prevista dalla clausola rescissoria.