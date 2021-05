Festa Inter a Bellagio, multato l’assessore interista: “Ho sbagliato, ma dopo 11 anni…”

Dalla provincia di Como arriva la storia dell'assessore comunale multato con 400 euro per aver festeggiato la vittoria del club

Anche a Bellagio, in provincia di Como sono scesi in piazza a festeggiare lo scudetto dell'Inter. E per questo è stato multato un assessore. Decine di persone sono state individuate, tramite la rete di video sorveglianza, e multate ma la prima multa è arrivata proprio all'assessore al turismo, più riconoscibile rispetto alle persone comune. 400 euro è quanto deve alla Polizia Municipale.