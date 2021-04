Inter, assist dalla Roma per Dzeko: lo libera a zero, ma resta l’ostacolo ingaggio

L'attaccante bosniaco può lasciare la Capitale al termine della stagione a condizioni favorevoli: nerazzurri alla finestra

Tanto che, secondo Tuttosport, non è da escludere un suo addio a zero al termine della stagione: "Pur di liberarsi di un ingaggio da 7,5 milioni, è possibile che il club giallorosso sia disposto a cedere il cartellino anche a titolo gratuito, o al massimo per un conguaglio (un giovane?). Dzeko - l'ideale per affiancare Lukaku e Lautaro in una stagione dove l'Inter dovrà essere protagonista pure in Champions - però dovrebbe accettare di spalmare quanto guadagnerebbe a Roma su almeno un paio di stagioni. Anche perchè il suo ingaggio, essendo cambiati i tempi, è pesantissimo pure per Suning".