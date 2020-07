GdS – Inter, ecco l’asso nella manica per lo scudetto: con questi ritmi può fare la differenza

Nel comparare le situazioni di Juventus, Lazio e Inter in ottica scudetto, i colleghi della Gazzetta dello Sport hanno posto l’attenzione anche sugli assi nella manica di Sarri, Inzaghi e Conte: “L’Inter ha riscoperto il Niño Maravilla Sanchez, la Juve sta ritrovando Douglas Costa, la Lazio sta recuperando Leiva che può “liberare” il maghetto Luis Alberto che senza il brasiliano ha più compiti di costruzione dal basso. Con questi ritmi fatalmente bassi (l’Atalanta è la dolce eccezione) sono loro gli uomini potrebbero rivelarsi outsider della corsa scudetto. Con i loro cambi di passo e i dribbling a creare superiorità, sono in grado di risolvere partite bloccate. Poi, probabilmente, finirà come è sempre finita in questi anni, ma almeno con un bel po’ di suspence in più”.