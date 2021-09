Borja: “Inter, 25 minuti pazzeschi. Calhanoglu? Aspettativa alta nei suoi confronti”

L'ex centrocampista nerazzurro ha commentato il pareggio maturato al Meazza tra la squadra di Inzaghi e quella di Gasperini

Una partita che ha regalato tante emozioni. A San Siro sono arrivate una miriade di emozioni per i tifosi dell'Inter durante la gara contro l'Atalanta . E alla fine Borja Valero, da Skysport, ha commentato quanto successo per Dazn.

Poteva fare di più, ma non è facile prendere certi palloni con i tiratori che ha l'Atalanta, non è facile prendere certi palloni. Siamo rimasti sorpresi da Dimarco che ha tirato il rigore, lo ha preso con tanta fiducia. Ha sbagliato ma ha dimostrato grande coraggio nel prendersi responsabilità in una partita così. Ha avuto coraggio. L'Inter ha fatto 25 minuti pazzeschi. Alla fine credo che l'Inter abbia giocato per riprendersi la partita e non ce l'ha fatta per poco.