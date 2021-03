Inter-Atalanta, dove vederla in TV e in streaming

Inter e Atalanta si affronteranno a San Siro nel posticipo del 26esimo turno di Serie A: dove vedere la partita in tv e in streaming

Dopo la vittoria al Tardini ottenuta grazie alla doppia firma di Alexis Sanchez, l'Inter si prepara per sfidare l'Atalanta nella gara valida per la 26.a giornata della Serie A 2020/21 in programma lunedì alle 20:45 allo stadio Meazza. La squadra di Conte arriva alla sfida al primo posto in classifica con 59 punti conquistati.