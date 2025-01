Almanacco alla mano, l'Inter arriva alla sfida contro l'Atalanta dopo aver vinto tutte le ultime sei gare giocate, comprese le ultime due in campionato in cui si è imposta entrambe le volte 4-0. Numeri, appunto, cui Simone Inzaghi, che ha diretto la rifinitura sul prato dell'Al-Awwal Park, preferisce non dare peso ("I precedenti non vanno in campo e non portano punti. Quest'anno ci siamo incontrati con il mercato ancora aperto, l'Atalanta aveva tante defezioni e dopo quella partita ha fatto tre mesi e mezzo ottimi. Ci vorrà una grande Inter per andare in finale").