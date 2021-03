Ts – Inter-Atalanta, la moviola: Bastoni ok sul gol. Ecco cosa ha detto Mariani a Conte

Il giorno dopo Inter-Atalanta, dalle colonne di Tuttosport arriva la moviola della gara. Regolare il gol di Skriniar

"L’episodio chiave della partita è il gol di Skriniar, arrivato al 9’ della ripresa sugli sviluppi di un calcio d’angolo di Eriksen. Il cross viene deviato da Perisic in contrasto con Zapata, la palla finisce a De Vrij che salta su Romero e schizza poi verso Bastoni che anticipa Gosens (che lo stende) e tocca per Skriniar che segna. Dubbi sulla posizione di Bastoni, ma il difensore - in fuorigioco sul tocco di Perisic -, è poi tenuto in gioco da Maehle quando la palla viene giocata da De Vrij".