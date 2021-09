Inter-Atalanta, Padovan: “La squadra di Gasperini si è fatta preferire per un motivo”

Il giornalista ha detto la sua sulla partita che si è giocata al Meazza e si è chiusa con un pareggio per due a due

Giancarlo Padovan, all'indomani dalla gara tra Inter e Atalanta ha detto la sua su come è andata. Ha parlato di una gara che entrambi le squadre potevano vincere e ha sottolineato:

«Ritrovata Atalanta e partita che si poteva vincere o perdere. La squadra di Gasperini ha giocato meglio per un'ora di gioco, poi è venuta fuori l'Inter. E lì avrebbe potuto schiacciare l'Atalanta, ha avuto maggiori opportunità, più semplici da realizzare, è stato bravo Musso. Vista una bella partita, di standard europeo, ma la formazione bergamasca si è fatta preferire perché prima di ieri sera, in questo inizio, non era mai stata così convincente», ha sottolineato.