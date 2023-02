Inter-Atalanta, pagelle CdS: “Calhanoglu inventa”, un solo insufficiente

Nell'edizione odierna, il Corriere dello Sport analizza le prestazione dei calciatori dell'Inter dopo la sfida contro l'Atalanta

Alessandro De Felice

Basta una fiammata di Matteo Darmian. L'Inter batte l'Atalanta e accede alle semifinali di Coppa Italia. Non certamente una novità per Simone Inzaghi, specialista della competizione con un piazzamento almeno tra le prime quattro in cinque delle ultime sette edizioni.

Il Corriere dello Sport premia il tecnico nerazzurro con un 7: "Ripropone dopo una vita la LuLa, è un’Inter che nell’area dell’Atalanta non crea grossi grattacapi a Musso nel primo tempo. Cresce nel secondo e merita di andare in semifinale. E’ più Inter che Atalanta in tutto".

Il migliore dei nerazzurri è il match winner Darmian con il 7,5 in pagella: "Disciplinato come sempre, applicato come sempre, ha senso tattico, se la cava anche quando deve andare in marcatura su Zapata. Nel secondo tempo porta in vantaggio l’Inter con una rasoiata di sinistro più da attaccante che da difensore".

Spicca la prova in mezzo al campo di Hakan Calhanoglu, ancora una volta brillante: "Fabbrica calcio con la solita maestria, colpisce un palo con Musso che sembra battuto, sbaglia poco o niente".

E gli attaccanti? Lautaro ci prova ("6,5: Si butta come una furia su tutti i palloni, ma non è più come una volta giocare accanto a Lukaku. Per ora, si intende"), mentre Lukaku è in crescita ("6: Lavora tanto, ci si mette di buzzo buono da subito, evidenzia qualche progresso").