Inter-Atalanta, pagelle TS: “De Vrij all’antica, Lautaro rischia. Involuzione Onana”

L'Inter batte l'Atalanta e conquista l'accesso alle semifinali di Coppa Italia. A decidere la sfida una rete di Matteo Darmian, schierato al posto di Skriniar e migliore dei nerazzurri meneghini secondo Tuttosport con un 7,5 in pagella: "Notte fuori ruolo: in difesa - ma ormai è un’abitudine - e per una volta pure in attacco, visto il gol che segna con un diagonale che fa impallidire chi il centravanti lo fa di professione".