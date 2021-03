Inter-Atalanta, i precedenti: serie positiva a San Siro, ma la vittoria…

I precedenti tra Inter e Atalanta, che domani sera si sfidano a San Siro nel posticipo del ventiseiesimo turno di Serie A

Nel posticipo del ventiseiesimo turno di Serie A 2020/2021, l' Inter ospita l'Atalanta di Gian Piero Gasperini . I nerazzurri di Antonio Conte , a quota 59 punti in classifica, arrivano da 5 vittorie di fila e vogliono rispondere al successo del Milan a Verona . Dall'altra parte, gli orobici hanno conquistato 49 punti e si presentano al 'Meazza' con l'obiettivo di prolungare la striscia positiva di 4 successi con 12 gol realizzati e 3 subiti negli ultimi 360 minuti.

Sarà la sfida numero 120 tra Inter e Atalanta in Serie A. Nei 119 precedenti, 63 vittorie nerazzurre, 24 dei bergamaschi e 32 pareggi a completare il bilancio. L’Inter ha vinto solo una delle ultime sei sfide contro l’Atalanta in Serie A (4N, 1P), mentre al Meazza ha una striscia positiva che dura da sei partite: 4 successi e due pareggi (negli ultimi due incontri) subendo due gol in totale.