CorSera – Inter-Atalanta, la sfida del gol. Da tempo la squadra di Conte ha superato…

Inter contro Atalanta è un incrocio ad alta quota. Dopo le vittorie di Milan, Roma e Juve, la squadra di Conte ha l'occasione per mantenere le distanze invariate. Entrambe le squadre stanno attraversando un ottimo momento di forma, l’Inter viene da sei successi di fila e insegue l’undicesimo a San Siro, l’Atalanta ha vinto sei delle ultime sette partite. "Come tra impettiti galli in un pollaio, è un faccia a faccia tra gli attacchi migliori della serie A: 62 gol l’Inter, 60 gli uomini di Gasperini", sottolinea il Corriere della Sera.