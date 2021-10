Inter Tv – Inter, in attacco conferme e partenza sprint. La DzeLa prima in Italia

Il canale del club nerazzurro ha puntato i riflettori sui numeri che dimostrano la potenzialità in avanti della squadra di Inzaghi

A Inter TV riflettori puntati sui numeri dell'attacco dell'Inter. Alla seconda sosta per le Nazionali la formazione nerazzurra ha il miglior attacco in Serie A: quattro gol in più segnati rispetto al Napoli primo in classifica. "Una media impressionante quella degli uomini di Inzaghi che viaggiano su una media di più di tre gol a partita: 22 gol in totale, 14 segnati nel secondo tempo, più del 60%. Il segnale che i nerazzurri riescono a fare breccia nelle difese avversarie nei momenti più intensi della gara", hanno spiegato dal canale di casa Inter.

Undici i calciatori nerazzurri andati a segno, nessuna formazione ha fatto meglio nel campionato italiano. Guida il gruppo dei marcatori interisti Edin Dzeko con sei gol in 7 presenze. Numeri che lo hanno fatto paragonare a Ronaldo, stesso inizio nel campionato 1997-1998. Il bosniaco è al momento capocannoniere in Serie A. Segue a ruota, con cinque gol, Lautaro Martinez. "Ha dimostrato ancora di sapere segnare in ogni modo. Due gol di destro, uno di sinistro, uno di testa e uno su rigore". Lui e Dzeko sono la migliore coppia in Italia con 11 reti segnate, almeno tre in più di qualsiasi altra coppia in Serie A. In Europa solo Benzema e Vinicius sono riusciti a fare meglio finora con 13 gol e una partita in più.