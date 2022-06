Inter-Juve, chi ha l’attacco migliore? GdS: “Oggi l’Inter, la Juve non ha Lautaro e Dzeko”

"Più forte l’attacco dell’Inter o quello della Juve? Non ci può essere una risposta univoca, non adesso. Se guardiamo agli attaccanti puri, oggi non si può che rispondere Inter. La Juve ha Vlahovic, ma non ancora una punta che “pareggi” Lautaro e neppure Dzeko. Se ci soffermiamo sulle possibili tracce di gioco, quelle della Juve sembrano più tecniche e imprevedibili, a patto che si allunghi lo sguardo fino a Pogba, perché l’Inter un Pogba non ce l’ha".