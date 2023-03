Inter, l’attacco ha le polveri bagnate nel 2023: i numeri lo confermano. Ma la difesa…

Il momento di forma non eccezionale dell'Inter si spiega anche con i numeri, in calo, dell'attacco: nelle ultime 8, i nerazzurri hanno segnato solamente 9 reti, un trend in calo rispetto alle prime. "Nell’Inter del 2023 la luce lì davanti si è fatta più fioca, soprattutto se in termini di costanza non c’è un’alternativa al solito Lautaro Martinez. La sfida di oggi contro il Lecce sarà l’occasione per invertire un trend che in questo nuovo anno solare vede i nerazzurri in campionato aver perso in media più di un gol a partita (da 2,26 si è scesi a 1,1) rispetto all’inizio di stagione del 2022. Ai 34 centri in 15 gare dell’anno scorso, sono seguite soltanto 10 reti in 9 uscite fin qui, con l’aggravante di non aver gonfiato la rete avversaria contro tre “piccole” come Bologna, Sampdoria ed Empoli. Prima della sosta per il Mondiale era successo solo una volta, nel big match di Torino contro la Juve perso 2-0", ricorda il Corriere dello Sport che rimarca i miglioramenti della difesa, capace di subire 0,67 gol a partita nel 2023 rispetto ai 1,47 della prima parte di annata.