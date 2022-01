Libero – Inter, l’attacco deve migliorare. “La squadra gioca calcio contemporaneo ma…”

"Il miglior attacco del campionato non ha bisogno dell’attacco". Recita così l'incipit dell'articolo di Libero

"Il miglior attacco del campionato non ha bisogno dell’attacco". Recita così l'incipit dell'articolo di Libero in merito al rendimento degli attaccanti dell'Inter. I nerazzurri vantano il miglior attacco del torneo (51 gol in 21 partite) e solo contro l'Atalanta si è interrotta la striscia di 39 partite con almeno una rete a referto. "Riuscisse a raccogliere tutto quel che semina, l’Inter avrebbe un bottino di gol ancora più gonfio. Probabilmente da record. Vuol dire che il resto funziona a meraviglia, e funziona perché nelle vene della squadra scorre calcio contemporaneo, dove i difensori sono i primi attaccanti e viceversa".

Il reparto offensivo, però, necessita di miglioramenti. Dzeko è rimasto a secco di gol da quattro partite, più quella non giocata con il Cagliari, e non segna dal 4 dicembre contro la Roma. Lautaro, invece, non timbra il cartellino da Salerno (17 dicembre), Correa dal 31 ottobre e Sanchez, tolta la Supercoppa, ha segnato appena 4 gol, due dei quali in campionato contro Cagliari e Salernitana.