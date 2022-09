GdS – Inter, atteggiamento Bastoni fa discutere. Nervosismo non controllato. La reazione…

"L’azzurro, per la verità, anche lo scorso anno si è seduto in panchina a vantaggio di Dimarco. Ma è il suo atteggiamento che fa notizia. È sempre sembrato un “giovane vecchio”. La reazione scomposta di Udine, i sei calcioni dopo la sostituzione, è al contrario la spia di un nervosismo neppure troppo latente e di sicuro non controllato, né da parte sua né da parte di chi gli sta intorno".