CdS – Inter, big in panchina? Non è il momento, ma un atteggiamento è da cancellare subito

"Alcuni giocatori sembrano quasi sentirsi arrivati, non avere più gli stimoli per crescere e progredire. Ebbene, anche questo è un atteggiamento da cancellare il prima possibile. Significa che potranno esserci esclusioni eccellenti? La sensazione è che non sia ancora il momento per provvedimenti drastici. Di sicuro, però, le motivazioni e la carica agonistica diventeranno elementi attraverso cui scegliere e prendere decisioni. E se non ci dovesse essere un’inversione di rotta, allora non sarebbe così sorprendente trovare qualche big in panchina. In ogni caso sono tutti chiamati a dare qualcosa di più. Da questo punto di vista, nessuno si sogna di mettere in discussione Handanovic, in ogni caso, però, potrebbe essere molto vicino il momento in cui Onana avrà la sua prima chance da titolare", sottolinea il Corriere dello Sport.