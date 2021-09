Inter, ancora rimpianti. “E c’è un atteggiamento da registrare, Inzaghi lo sa”

L'Inter non è andata oltre il pareggio con l'Atlanta al termine di un match ricco di emozioni e colpi di scena

"E alla fine arrivi a casa, apri la borsa e ti accorgi che dentro c’è poco. C’è di sicuro meno di quel che pensavi di portarti dietro in Champions, domani in Ucraina". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito al pareggio per 2-2 dell'Inter contro l'Atalanta. "C’è il terzo stop stagionale che come i primi due (Samp e Real Madrid) ha un sapore fortissimo di rimpianto. L’Inter manca il decollo, il volo scudetto è rimandato", aggiunge il quotidiano che racconta il rammarico di Inzaghi e della squadra per via di un risultato che non soddisfa.