Inter, vacanze di Natale ridotte. C’è chi è atteso ad Appiano addirittura già oggi o domani

“I giocatori dovranno pensare anche un po’ a me”. Queste le parole di Antonio Conte prima della sosta natalizia. E il tecnico non può che dirsi soddisfatto, visti i numerosi video degli allenamenti postati dai nerazzurri sui social. Ma c’è di più: “Ma c’è anche chi tornerà prima degli altri ad allenarsi a Milano e magari anche alla Pinetina per sfruttare le strutture del club. Per esempio non sarebbe una sorprese vedere già oggi dalle parti di Appiano quello Stefano Sensi che è mancato terribilmente a Conte fra ottobre e dicembre.

Solo due scampoli di partita per l’ex Sassuolo (Dortmund e Genoa) alle prese con un problema muscolare all’adduttore della gamba destra che l’ha condizionato dal 6 ottobre in poi. Dal suo buen ritiro di Cortina d’Ampezzo insieme alla fidanzata Giulia, Sensi ieri ha infatti postato: «Ultimo giorno di festa, poi si riparte con più voglia di prima». Lui, come gli altri reduci da infortuni – Asamoah , Barella e Sanchez -, sono attesi domani ad Appiano, mentre il resto della squadra si ritroverà per la ripresa domenica 29. A quel punto ci saranno otto giorni di lavoro prima della trasferta a Napoli e c’è da credere che Conte sottoporrà i suoi a dure giornate di allenamenti, magari con qualche doppia seduta”, scrive Tuttosport.