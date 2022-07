Inter, Attys verso la cessione all’Imolese: affare in chiusura, ultimi dettagli

Il centrocampista francese, classe 2001, è pronto a tornare in Italia dopo la stagione in Croazia con l'HNK Sibenik

Christopher Attys torna in Italia: il centrocampista francese, classe 2001, dopo una stagione in Croazia con la maglia dell'HNK Sibenik è pronto a ripartire dalla Serie C. Secondo quanto raccolto da Fcinter1908, il giocatore rescinderà il suo contratto con l'Inter e si trasferirà all'Imolese: ultimi dettagli da sistemare, affare in chiusura.