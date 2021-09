Inter, gli auguri a Stankovic per i 43 anni: “Passione, abnegazione e tecnica”

Oggi l'ex nerazzurro Dejan Stankovic spegne 43 candeline: gli auguri di compleanno dell'Inter all'ex centrocampista serbo

La sua storia all’Inter inizia nel gennaio 2004, quando arrivato dalla Lazio, Dejan Stankovic sposa i colori nerazzurri, portando alla causa interista un mix di talento, grinta, tecnica e potenza, gol spettacolari ed emozioni indelebili che gli hanno permesso di entrare a far parte della Hall of Fame di FC Internazionale Milano. Con 326 presenze e 42 gol realizzati è stato protagonista nella conquista di quindici trofei: 1 Champions League, 1 Mondiale per Club, 5 Scudetti, 4 Coppe Italia e 4 Supercoppe Italiane.