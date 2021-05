Inter, gli auguri di compleanno a Lukaku: “Potente, determinato e determinante”

Gli auguri dell'Inter a Romelu Lukaku, che oggi festeggia 28 anni: ecco il messaggio del club nerazzurro rivolto all'attaccante belga

Alessandro De Felice

Tanti auguri Romelu! Oggi Lukaku festeggia il suo secondo compleanno in nerazzurro, il primo da Campione d’Italia e non poteva che celebrarlo anche in campo, con il gol che ha chiuso Inter-Roma, impacchettato da Hakimi:

Nato ad Anversa, in Belgio, il 13 maggio 1993, il suo legame con l’Inter è stato ufficializzato l’8 agosto 2019 ma in realtà ha radici molto più profonde: "Quando sono in campo a San Siro mi rendo conto di aver realizzato uno dei miei sogni di sempre: ho sempre voluto giocare per l'Inter. Vestire questa maglia è un orgoglio incredibile, vincere è qualcosa di grandioso. Io sono interista!"

Alla sua seconda stagione in nerazzurro ha trascinato la squadra con i suoi gol e infranto una serie di record: 28 reti stagionali, 22 in campionato di cui 15 a San Siro, accompagnate da 11 assist (miglior assistman nerazzurro in una singola stagione di Serie A degli ultimi 16 anni, come lui solo Maicon nel 2009/10): l’attaccante belga ha anche tagliato il traguardo dei 300 gol da professionista, 62 di questi segnati nelle 93 presenze con la maglia nerazzurra.

Potente, determinato e determinante: a Romelu Lukaku i migliori auguri da parte del Club e di tutti i tifosi nerazzurri!