Inter, gli auguri a Djorkaeff: “Questa maglia non è facile, bisogna capirne la storia”

“La maglia dell’Inter non è facile, bisogna capirne tutta la storia. È una cosa che si merita, si deve portare questa maglia con umiltà“. Per Youri Djorkaeff, assorbire, vivere la filosofia nerazzurra è sempre stato fondamentale per dare tutto in campo e anche per questo è rimasto nel cuore dei tifosi. La sua immagine fissata nell’abbonamento della stagione 1997/1998 è simbolo di bellezza, forza, classe: la sua rovesciata realizzata il 5 gennaio del 1997 contro la Roma è un gesto tecnico che combina nella sua essenza la voglia di vincere per la squadra e quella di stupire i tifosi.

Il 9 marzo non è una data come le altre, si festeggia la storia interista, fatta di talento, passione, momenti indimenticabili, ricordi indelebili e grandi campioni.

I migliori auguri da parte di FC Internazionale Milano e di tutti i tifosi interisti a Youri Djorkaeff.

(inter.it)