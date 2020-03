Inter, gli auguri di buon compleanno a Matthaus: “Talento e mentalità vincente”

Ha indossato la maglia nerazzurra dall’estate del 1988 al 1992, quattro stagioni indimenticabili nelle quali ha messo in campo tutto il suo talento da centrocampista moderno, completo e una mentalità vincente: “Ho sempre giocato per vincere. La nostra era una squadra eccezionale, avevamo cuore e penso sia stato questo il fattore decisivo“.

Le sue qualità, la sua determinazione e la sua mentalità da leader gli hanno permesso di entrare a far parte della Hall of Fame nerazzurra e di scrivere un pezzo incredibile della storia interista.

153 le presenze con la maglia nerazzurra arricchite da 53 gol segnati determinanti per la conquista di 1 Scudetto, 1 Coppa Uefa e 1 Supercoppa Italiana e poi il Pallone D’Oro grazie alle vittorie con Inter e Germania: “Senza queste squadre e senza questi grandi giocatori non si può vincere il Pallone d’Oro, era un titolo per i miei compagni“.

Oggi Lothar Matthäus compie 59 anni: tanti auguri da parte di FC Internazionale Milano e di tutti i tifosi nerazzurri.

