Inter, gli auguri di buon compleanno a Pandev: “Umiltà, impegno e talento”

L'attaccante macedone compie oggi 39 anni: per lui in carriera 69 presenze e 8 gol con la maglia nerazzurra

Umiltà, impegno e talento. Sono solo alcune delle caratteristiche messe in campo da Goran Pandev nei suoi anni in nerazzurro.

Cresciuto nel settore giovanile dell'Inter, Pandev è tornato a vestire la maglia nerazzurra nel gennaio 2010, collezionando in una stagione e mezza 69 presenze e 8 gol, alcuni dei quali rimasti indimenticabili per i tifosi interisti. Prestazioni che hanno contribuito in maniera fondamentale alla vittoria di 6 trofei: 1 Scudetto, 2 Coppe Italia, 1 Supercoppa Italiana, 1 Mondiale per Club e la Champions League del 2010.