Oggi, domenica 12 aprile, si festeggia la Pasqua. L’Inter, tramite il proprio profilo Twitter, ha voluto mandare un augurio per questo giorno ai suoi tifosi, incoraggiandoli con questo messaggio: “Quest’anno è una Pasqua particolare. Oggi siamo lontani, ma restiamo uniti dalla passione per i nostri colori. Un augurio speciale a tutti voi Inter Fans. Torneremo presto a vivere emozioni nerazzurre, Together as a Team!”.