Inter, tanti auguri a Luisito Suarez: “Cervello in campo e punto di riferimento tecnico”

Nato il 2 maggio del 1935 con il pallone nel destino, sviluppa da subito una tecnica sopraffina che lo distingue in tutta la sua carriera. Le giovanili al Deportivo La Coruña e l’esordio in prima squadra nel 52’ sono il trampolino per passare dopo una sola stagione al Barcellona, dove vince tutto, compreso il Pallone d’Oro e si imbatte in Helenio Herrera nel 1958.

In nerazzurro dal 1961, diventa subito un pilastro della nascente Grande Inter, di cui è il cervello in campo e il punto di riferimento tecnico per la squadra grazie ad un mix di tecnica, rapidità e intelligenza: 328 presenze, arricchite da 54 reti e soprattutto dalla conquista di 3 Scudetti, 2 Coppe dei Campioni e 2 Coppe Intercontinentali.

Oggi ‘Luisito’ Suarez compie 85 anni e riceve gli auguri da FC Internazionale Milano e di tutti i tifosi nerazzurri.

(inter.it)