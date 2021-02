Zaccardo: “Inter, c’è autostima: chance per vincere lo scudetto. Rispetto al Milan…”

Le dichiarazioni dell'ex calciatore dopo il derby di Milano vinto dall'Inter sul Milan col risultato di 3-0

Cristian Zaccardo , ex difensore e ora operatore di mercato, ha parlato a TuttoMercatoWeb del derby di Milano , analizzando il successo dell' Inter per 3-0:

"Il Milan ha giocato in Coppa, l’Inter no. Questo può incidere per il finale di campionato. La lotta resta comunque aperta e può succedere sempre di tutto. Quando giochi contro Inter o Juve ci sta di perdere. Serve equilibrio e cercare di ripartire. I momenti negativi capitano a tutti, con la giusta lucidità si può tornare a fare quello di prima".