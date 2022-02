Il Giornale – Manca un vice-Brozovic? C’era già, ma l’Inter lo ha venduto

Contro il Sassuolo, senza Brozovic, l'Inter ha palesato difficoltà nella manovra. Manca un vero sostituto del croato?

"Sarebbe stato utile, comunque, un vice-Brozovic nel mercato di gennaio? Sensi c’era, ma è finito in prestito alla Sampdoria. Il Sassuolo ha maramaldeggiato a San Siro con una grandissima prestazione collettiva in cui a centrocampo ha brillato Frattesi, da tempo in orbita-Inter, così come Scamacca, centravantone già arrivato quota 10 reti in campionato e con il valore che cresce di partita in partita. Sì, Frattesi avrebbe fatto comodo al posto di Brozovic e accanto a Barella, l’altro giocatore apparso un po’ in difficoltà in un ruolo non suo".