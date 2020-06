Inter, l’avventura di Lautaro: tre capitoli diversi con Spalletti, uno con Conte. Ora…

Grande spazio a Lautaro Martinez sulla Gazzetta dello Sport di oggi. L’attaccante è chiamato all’exploit in questa seconda parte di stagione, prima di potersi concentrare sul futuro. Scrive la rosea: “Il Lautaro nerazzurro ha già vissuto tante vite in quasi due anni milanesi. Con Spalletti è stato prima il ragazzino da svezzare alle spalle di Icardi, poi il sostituto dell’ex capitano ammutinato, infine l’alter ego di Maurito quando Luciano non sapeva chi scegliere nella rincorsa alla Champions. Con Conte la storia è stata molto diversa. Il Toro a lungo è stato l’uomo che trasformava in oro ogni pallone (grazie anche a Lukaku), poi da fine gennaio sino alla Juve si è vista una brutta copia dell’attaccante, con 5 partite di fila a secco. Adesso, eccolo pronto a un nuovissimo capitolo. Il più importante, per l’Inter e per sé”.