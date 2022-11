Inter agli ottavi di finale di Champions: le possibili avversarie. Sorteggio il 7 novembre

Sconfitta indolore per l'Inter a Monaco contro il Bayern. Il successo per 4-0 sul Viktoria Plzen nella quinta giornata aveva regalato ai nerazzurri l'accesso agli ottavi di Champions League con un turno d'anticipo. Il Bayern Monaco chiude dunque il girone al primo posto con 18 punti, l'Inter al secondo con 10.

Paris Saint-Germain e Benfica sono appaiate a quota 11 punti e si giocano il primo posto. Il PSG sarà ospite della Juventus, il Benfica giocherà in casa del Maccabi Haifa. In caso di arrivo a pari punti, in virtù del doppio 1-1 negli scontri diretti tra PSG e Benfica, si deciderà in base alla differenza reti (PSG attualmente a +8, Benfica a +4).