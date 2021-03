Libero – Inter, avversario imprevisto per lo scudetto: ma c’è un aspetto positivo

L'Inter si ritrova ad affrontare il Covid nella settimana che porta alla sfida col Sassuolo ma per Conte c'è un aspetto positivo

Ieri pomeriggio, a parte D’Ambrosio (a casa), Handanovic (a casa dal mattino) e Vidal (alla Pinetina per fisioterapia), i giocatori dell’Inter si sono allenati normalmente con nessuno che ha dato segni di sintomi. All’ora di pranzo sono stati poi effettuati i tamponi molecolari in cui sono risultati positivi De Vrij e Vecino .

Il bicchiere mezzo pieno per Conte è rappresentato dal fatto che la Serie A si ferma per lasciar spazio alle nazionali. Quindici giorni per permettere ad Handanovic e D'Ambrosio di recuperare, in vista della partita al 'Dall'Ara' contro il Bologna.