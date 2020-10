Inter, tamponi per tutti al rientro alla Pinetina. Solo 7 giocatori per Conte fino a venerdì

Secondo Tuttosport “È una vigilia di derby complicatissima per Antonio Conte. Contribuiscono anche le procedure precauzionali obbligatorie per i tanti giocatori impegnati in questi giorni in giro per il mondo con le rispettive nazionali. Al loro ritorno alla Pinetina tutti dovranno sottoporsi al tampone e solo all’indomani potranno riprendere ad allenarsi. Questo significa che, fino a venerdì, Conte avrà a disposizione un gruppo con appena sette giocatori. Prima potranno aggregarsi solo Hakimi , che tornerà domani ad Appiano Gentile, Pinamonti e Brozovic . L’attaccante faceva parte dell’Under 21 che è stata sostituita dall’Under 20 dopo l’esplosione di casi di Covid-19 in Irlanda. Il centrocampista invece salterà per squalifica la partita della Croazia di domani sera. I due giocatori stanno organizzando i viaggi di ritorno, ma fino a ieri non era ancora possibile sapere con esattezza quando arriveranno. Saranno ben undici i calciatori che varcheranno i cancelli della Pinetina solo giovedì: Barella, D’Ambrosio, Sensi, Kolarov, Perisic, De Vrij, Lukaku, Lautaro, Sanchez, Vidal ed Eriksen . Per loro, alla luce delle 24 ore di attesa per l’esito del tampone, un solo allenamento (venerdì), a 24 ore dal derby di sabato pomeriggio. Una marcia di avvicinamento mai vista”.