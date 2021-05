Cottarelli: “Inter, azionariato popolare: questi i vantaggi. Il modello è il Bayern”

L'economista è tornato a parlare dell'idea lanciata per stabilizzare il capitale del club nerazzurro ma non solo

«L'idea dell'azionariato popolare l'abbiamo lanciata noi con Interspac, una società che ha avanzato l'idea di un azionariato diffuso, un modello che non vale solo per l'Inter ma anche per altre società». L'economista Carlo Cottarelli è tornato a parlare dell'azionato popolare. «Il vantaggio, ne vediamo ora l'evidenza, sarebbe quello di un capitale molto più stabile di quello estero che un giorno arriva e un altro va via», ha aggiunto ai microfoni dell'Adnkronos.