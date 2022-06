Inter, nuovo arrivo per il settore giovanile: preso un baby bomber classe 2008

Nuovo arrivo per il settore giovanile dell'Inter: come appreso da Fcinter1908, il club nerazzurro ha ingaggiato Alessandro Nourice, giovanissimo attaccante classe 2008 proveniente dall'Enotria, prestigiosa società milanese oltre che Centro di Formazione interista. Bomber implacabile, con più di 50 reti messe a segno nell'ultima stagione, nella giornata di oggi ha sostenuto le visite mediche al Coni (poco prima dell'arrivo di Lukaku e Asllani). Da settembre, con ogni probabilità, verrà aggregato alla formazione Under 15 dell'Inter.