Inter, un giocatore stupisce col Genoa: “Da bacchetta magica, incantesimi veri”

Un giocatore su tutti ha incantato e sorpreso nell'esordio di San Siro dei nerazzurri contro il Grifone: l'analisi

Stefano Sensi prova a riprendersi l’Inter dopo due stagioni difficili. Nel ruolo di rifinitore alle spalle di Edin Dzeko, l’ex Sassuolo ha convinto il nuovo allenatore Simone Inzaghi. Tuttosport in particolare oggi esalta la prova del centrocampista: “È come se Sensi avesse in mano una bacchetta che sprigiona stelline da incantesimi. Ne beneficia il gioco nerazzurro, abbellito da queste ripetute magie. È stato un ritornello dell’estate nerazzurra. Alla Pinetina si ripeteva (quasi sottovoce) che Sensi avrebbe potuto essere come un nuovo acquisto dopo troppe assenze per problemi muscolari”, si legge.