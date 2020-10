TS – Inter, settimana delicata senza Lukaku e Conte bacchetta Sanchez. Non ha gradito…

A poche ore dalla sfida con il Parma, si parla di settimana decisiva per l’Inter di Conte. Ed è una settimana molto difficile perché non c’è Lukaku, assente per infortunio. E non c’è ancora neanche Sanchez. Il giocatore cileno non ha ancora recuperato e Conte dovrà provare a fare i tre punti anche con la metà del suo attacco in attività. Oltre alla partita di oggi ci sono da affrontare il Real in CL (martedì) e l’Atalanta (domenica). Sono tutte gare che possono dare indicazioni importanti all’andamento della stagione.

Tuttosport scrive: “Il belga oggi col Parma non ci sarà, è in dubbio per il Real e chissà se recupererà per l’Atalanta”. E su Sanchez aggiunge: “A Conte non è andato proprio giù come il cileno è rientrato dal Sudamerica a metà ottobre. Tornato con un lieve affaticamento muscolare, Sanchez ha evidentemente sottovalutato il problema e contro Milan (12 minuti finali) e Gladbach (primo tempo da titolare) ha giocato non al meglio, peggiorando la situazione”.

Parole simili a quelle pronunciate prima del derby ma che rappresentano il momento delicato vista l’assenza sua e di Lukaku.

(Fonte: TS)